Die Neuordnung der Welt im Hotelzimmer in München

Zur Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz warb Deutschlands Kanzler Merz für ein selbstbewusstes Europa, auch im Verhältnis zu den USA.

München – Beim Start der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag ging es um die Neuverortung Europas. Und die Standortbestimmung in den angeschlagenen transatlantischen Beziehungen. Der deutsche Kanzler Friedrich Merz warb in seiner Eröffnungsrede für einen Neustart in den Beziehungen zu den USA mit einem starken und weitgehend eigenständigen europäischen Pfeiler. „Wir müssen diesseits und jenseits des Atlantiks zu dem Schluss kommen: Zusammen sind wir stärker“, erklärte Merz.

Um die militärische Eigenständigkeit Europas zu erreichen, kann sich Merz einen starken europäischen Pfeiler bei der nuklearen Abschreckung der NATO vorstellen. „Ich habe mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron erste Gespräche über europäische nukleare Abschreckung aufgenommen“, so der CDU-Chef. Die nukleare Abschreckung der NATO basiert derzeit größtenteils auf den in Europa stationierten US-Atomwaffen. Deutschland darf keine eigenen Atomwaffen besitzen.

Seine erste Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz als Kanzler stellte Merz unter die Überschrift: „Ein Programm der Freiheit“. Sie ist eine Reaktion auf die Verwerfungen in den Beziehungen zu den USA im ersten Jahr der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Der Konflikt um die dänische Insel Grönland brachte die NATO ins Wanken. Hinzu kamen wiederholte Zolldrohungen Trumps, tiefgreifende Differenzen im Demokratieverständnis und die Missachtung internationaler Institutionen und Verträge durch die USA.

Reaktion auf die Rede von Vance

Die Rede ist auch eine Antwort auf US-Vizepräsident JD Vance, der die europäischen Verbündeten vor einem Jahr mit heftiger Kritik am Zustand der Demokratie in Europa verstörte. Die transatlantische Partnerschaft habe ihre Selbstverständlichkeit verloren, sagte Merz. „Zwischen Europa und den Vereinigten Staaten hat sich eine Kluft aufgetan.“ Dies habe Vance „sehr offen gesagt“ und er habe damit recht. Gleichwohl glaube er weiterhin an den freien Handel, an Klimaabkommen und Weltgesundheitsorganisation. Globale Aufgaben könne man nur gemeinsam lösen. Der Kanzler bekräftigte, dass Europa sich nur mit wirtschaftlicher und militärischer Stärke sowie politischer Entschlossenheit in einer neuen, von Großmachtpolitik bestimmten Weltordnung behaupten könne. Aber: „Eine Welt, in der nur Macht zählt, wäre ein finsterer Ort.“ Die größte Stärke Europas bleibe, Partnerschaften, Bündnisse und Organisationen zu bauen, die auf Recht und Regeln basieren würden.

Am Samstagvormittag hat US-Außenminister Marco Rubio seinen mit Spannung erwarteten Auftritt in München. Er gilt als das moderate Gesicht der US-Regierung. Von ihm werden freundlichere Worte in Richtung Europa erwartet.

Trump-Gegner in München