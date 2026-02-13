Vonn meldet sich mit Video-Botschaft aus dem Krankenhaus: „Morgen nächste Operation“

Nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt wandte sich Lindsey Vonn am Freitagnachmittag mit einer Video-Botschaft an ihre Fans. Der US-Star bedankt sich dabei für die zahlreiche Unterstützung und gibt ein medizinisches Update.

„Ich wollte euch ein kleines Update geben und mich bei allen bedanken, die mir Blumen, Briefe und Stofftiere geschickt haben. Es ist so toll und hat mir wirklich sehr geholfen“, sagte die 41-Jährige mit einem kleinen Lächeln. Doch dann wurde sie emotional: „Die letzten Tage hier im Krankenhaus waren ziemlich hart. Endlich fühle ich mich wieder mehr wie ich selbst, aber ich habe noch einen langen, langen Weg vor mir.“

Vonn hat bereits einige Eingriffe über sich ergehen lassen müssen, es folgen aber weitere: „Ich habe morgen eine weitere Operation, die hoffentlich gut läuft, sodass ich danach möglicherweise das Krankenhaus verlassen und nach Hause gehen kann. Dort werde ich noch eine weitere Operation benötigen. Das ist der aktuelle Stand.“ (TT.com)