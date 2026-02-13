Skifahrerin bei Kollision auf Piste in Lermoos schwer verletzt

Lermoos – Bei einem Skiunfall in Lermoos sind am Freitagvormittag zwei Skifahrerinnen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 19-jährige Deutsche gegen 10 Uhr auf der rot markierten Piste talwärts.

Etwa 300 Meter vor der Grubigalm stürzte die junge Frau aus unbekannter Ursache. Sie rutschte in der Folge in eine 58-jährige Deutsche, die am rechten Pistenrand stand. Durch die Kollision wurde die 58-Jährige schwer verletzt. Die 19-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. (TT.com)