Kinder an Bord

Lenkerin geriet auf Gegenfahrbahn: Vier Verletzte bei Unfall auf Tiroler Straße

Bei einem der Fahrzeuge wurde das Rad samt Aufhängung abgerissen.
© TT/Daniel Liebl

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561