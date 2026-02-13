Frontalkollision in St. Ulrich: 39-jähriger Autofahrer schwer verletzt
St. Ulrich am Pillersee – Bei einem Verkehrsunfall in St. Ulrich am Pillersee ist am Freitagmittag ein Autolenker schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr auf der Landesstraße L2.
Der 39-jährige Deutsche war mit seinem Pkw von St. Ulrich in Richtung Waidring unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 42-jähriger Landsmann mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung. In seinem Fahrzeug befanden sich auch seine 39-jährige Lebensgefährtin und der gemeinsame dreijährige Sohn.
Laut Polizei wollte der 42-Jährige abbiegen und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Auto des 39-Jährigen. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde dieser schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort in das Krankenhaus St. Johann in Tirol gebracht.
Frau und Kind blieben unverletzt
Die 39-jährige Beifahrerin und ihr Sohn wurden zur Abklärung mit dem Notarzthubschrauber ebenfalls ins Krankenhaus nach St. Johann geflogen. Beide konnten das Spital nach einer medizinischen Untersuchung unverletzt wieder verlassen.
Neben dem Roten Kreuz und zwei Polizeistreifen stand auch die Freiwillige Feuerwehr St. Ulrich am Pillersee im Einsatz. (TT.com)