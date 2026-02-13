Frontalkollision in St. Ulrich: 39-jähriger Autofahrer schwer verletzt

St. Ulrich am Pillersee – Bei einem Verkehrsunfall in St. Ulrich am Pillersee ist am Freitagmittag ein Autolenker schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr auf der Landesstraße L2.

Der 39-jährige Deutsche war mit seinem Pkw von St. Ulrich in Richtung Waidring unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 42-jähriger Landsmann mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung. In seinem Fahrzeug befanden sich auch seine 39-jährige Lebensgefährtin und der gemeinsame dreijährige Sohn.

Laut Polizei wollte der 42-Jährige abbiegen und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Auto des 39-Jährigen. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde dieser schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort in das Krankenhaus St. Johann in Tirol gebracht.

Frau und Kind blieben unverletzt

Die 39-jährige Beifahrerin und ihr Sohn wurden zur Abklärung mit dem Notarzthubschrauber ebenfalls ins Krankenhaus nach St. Johann geflogen. Beide konnten das Spital nach einer medizinischen Untersuchung unverletzt wieder verlassen.