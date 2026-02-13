Auf frischer Tat ertappt: Zwei Diebe in Sölden nach kurzer Fahndung überführt

Sölden – Zwei Männer im Alter von 45 und 42 Jahren sind am Freitag bei einer Diebestour in Sölden aufgeflogen. Die beiden litauischen Staatsbürger wurden gegen 11.30 Uhr in einem Geschäft dabei erwischt, wie sie zwei Sporttaschen stahlen.

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten sie in einem anderen Geschäft angetroffen werden. Die gestohlenen Sporttaschen hatten sie zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr bei sich.

Auto voller Diebesgut

Nach umfangreichen Ermittlungen machten Polizisten schließlich das Fahrzeug der Beschuldigten ausfindig. Bei der Durchsuchung des Autos kam eine große Menge an Diebesgut zum Vorschein: Insgesamt stellten die Polizisten acht Paar Ski, diverse Bekleidungsartikel, Skischuhe sowie verschiedene Lebensmittel sicher. Der Wert der gestohlenen Waren beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag.