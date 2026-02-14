Keine Verletzten
Inhaber verhinderte Schlimmeres: Glimpflicher Ausgang bei Saunabrand in Söll
Die genaue Schadenssumme des Brande steht noch nicht fest.
© Facebook.com/ffsoell
Söll – Am Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, wurde im Wellnessbereich eines Beherbergungsbetriebes in Söll ein Brand in einer dortigen Sauna gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass die an der Wand sowie an der Decke angebrachte Wandverkleidung Feuer gefangen hatte.
Der Inhaber des Betriebes reagierte schnell und konnte den Brand eigenständig mit einem Handfeuerlöscher löschen. Personen wurden laut Polizei keine verletzt.
Es entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Söll mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften sowie eine Streife der Polizeiinspektion Söll. (TT.com)