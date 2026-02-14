Inhaber verhinderte Schlimmeres: Glimpflicher Ausgang bei Saunabrand in Söll

Söll – Am Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, wurde im Wellnessbereich eines Beherbergungsbetriebes in Söll ein Brand in einer dortigen Sauna gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass die an der Wand sowie an der Decke angebrachte Wandverkleidung Feuer gefangen hatte.

Der Inhaber des Betriebes reagierte schnell und konnte den Brand eigenständig mit einem Handfeuerlöscher löschen. Personen wurden laut Polizei keine verletzt.