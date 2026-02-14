Finger in Walze eingeklemmt
Arbeitsunfall in Brixen im Thale: 46-Jähriger geriet mit Hand in laufende Maschine
Brixen im Thale – In einem Betrieb in Brixen im Thale ist in der Nacht auf Samstag ein 46-jähriger Ungar bei einem Arbeitsunfall verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 0.45 Uhr mit Reinigungsarbeiten an einer Maschine beschäftigt, deren Walzen sich noch in Betrieb befanden. Aus Unachtsamkeit geriet der Mann mit seiner linken Hand zu weit zwischen die Walzen, wodurch seine Finger eingeklemmt wurden.
Der 46-Jährige erlitt beim Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. (TT.com)