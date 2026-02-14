Arbeitsunfall in Brixen im Thale: 46-Jähriger geriet mit Hand in laufende Maschine

Brixen im Thale – In einem Betrieb in Brixen im Thale ist in der Nacht auf Samstag ein 46-jähriger Ungar bei einem Arbeitsunfall verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 0.45 Uhr mit Reinigungsarbeiten an einer Maschine beschäftigt, deren Walzen sich noch in Betrieb befanden. Aus Unachtsamkeit geriet der Mann mit seiner linken Hand zu weit zwischen die Walzen, wodurch seine Finger eingeklemmt wurden.