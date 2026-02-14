Andrang vor dem Aus: Bildungskarenz kostete Staat 2025 deutlich mehr als erwartet

Im vergangenen Jahr hat Österreich deutlich mehr Geld als geplant für die Bildungskarenz ausgegeben.

Wien – 376,3 Millionen Euro hat der Bund nach vorläufigen Zahlen im vergangenen Jahr für die Bildungskarenz (ohne Sozialversicherung) ausgegeben. Das entspricht rund 102 Millionen Euro mehr als im Budget-Voranschlag des Finanzministeriums vorgesehen. Grund für die Mehrausgaben dürfte ein höherer Andrang vor dem absehbaren Aus der Maßnahme bzw. vor dem Antragsende Anfang April sein.

Vorgezogene Abschlüsse

„Während des ersten Quartals des Jahres 2025 (samt Übergangsphase) hat es sicherlich gewisse vorgezogene Abschlüsse von Bildungskarenzvereinbarungen gegeben, verbunden mit Bezügen von Weiterbildungsgeld- und Bildungsteilzeitgeld“, hieß es dazu aus dem Arbeitsministerium. Hintergrund sei die öffentliche Diskussion rund um die Abschaffung der Bildungskarenz und die Neuregelung gewesen.

Die Zahl der Bildungskarenz-Bezieher ist im Vergleich zum Jahr davor allerdings zurückgegangen. So bezogen im vergangenen Jahr etwa 20.000 Personen weniger das Weiterbildungsgeld oder Bildungsteilzeitgeld, für den Staat fielen die Ausgaben damit um 64 Millionen Euro niedriger als im Jahr davor aus (440 Millionen Euro).

Die Bildungskarenz wurde 2025 wegen der schwierigen Budgetsituation abgeschafft, heuer startet mit der Weiterbildungszeit ein Nachfolgemodell. Die Neuregelung ist mehr auf Menschen mit niedrigerer formaler Bildung zugeschnitten, die Kriterien für die Inanspruchnahme wurden verschärft. Heuer sind 150 Millionen Euro dafür vorgesehen. Anträge können voraussichtlich ab 8. Juni beim Arbeitsmarktservice gestellt werden.

Erneut Kritik von Grünen