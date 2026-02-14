Kontroverse Debatte

Mitzahlen bei Sportanlagen? So reagieren die Nachbarorte auf den Vorstoß aus Wattens

Sport- und Freizeiteinrichtungen wie das beliebte Alpenbad in Wattens gehen mächtig ins Geld, was Betrieb und Sanierung betrifft. Regionale Mitfinanzierung bleibt aber ein heikles Thema – zumal jede Gemeinde mit eigenen Herausforderungen kämpft.
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Mit einem Bittschreiben an die Nachbarorte hat die Marktgemeinde Wattens eine hitzige Debatte in Gang gesetzt: Die Umlandgemeinden wollen sich nicht unter Druck setzen lassen. Es gibt aber auch differenzierte Reaktionen.

