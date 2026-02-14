Österreich entgehen Milliarden an Steuern durch Paketflut aus dem Ausland

Der Rechnungshof kritisiert, dass Umsätze im Online-Handel kaum geprüft werden und Empfehlungen großteils nicht umgesetzt wurden.

Wien – Der Online-Handel boomt, doch die Steuerkontrolle hinkt hinterher. Das kritisiert der Rechnungshof (RH) in einem aktuellen Bericht. Laut Studien sind die jährlichen Ausgaben der österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten im Online-Handel im Jahr 2024 auf rund elf Milliarden Euro gestiegen. Davon sind mehr als sechs Milliarden Euro an ausländische Unternehmen geflossen.

„Damit nimmt auch die steuerliche Bedeutung der Umsätze ausländischer Versandhandelsunternehmen in Österreich zu“, konstatiert der Rechnungshof. Während Österreich 2023 rund 1,26 Mrd. Euro Umsatzsteuer von ausländischen Händlern einnahm, blieben deren Umsätze fast ungeprüft.

Keine adäquate Kontrolle

Die Prüfer zeichnen ein drastisches Bild der Diskrepanz zwischen Einnahmen und Kontrolle. Österreich profitierte zwar massiv vom E-Commerce und verzeichnete 2023 die fünfthöchsten Umsatzsteuerzahlungen aus dem EU-Ausland. Doch dem Geldfluss steht laut RH keine adäquate Überwachung gegenüber. Das Finanzministerium habe Warnungen ignoriert und notwendige Ressourcen nicht geschaffen, um die korrekte Versteuerung sicherzustellen. Empfehlungen des Rechnungshofs seien großteils nicht umgesetzt worden, monieren die Prüferinnen und Prüfer.

Besonders gravierend seien die Lücken im so genannten „One-Stop-Shop“-System, über das Händler ihre Steuern zentral abwickeln. Obwohl Ende 2024 rund 148.000 Unternehmen registriert waren, um Steuern für Verkäufe nach Österreich abzuführen, waren bis Jänner 2025 lediglich 20 Außenprüfungen abgeschlossen worden. Eine automatisierte Risikoanalyse, um schwarze Schafe herauszufiltern, fehlte gänzlich. Damit sei nicht gewährleistet, dass Österreich die ihm zustehenden Abgaben tatsächlich erhalte. Zudem entstehe eine Wettbewerbsverzerrung gegenüber heimischen Händlern, die strenger kontrolliert würden.

Ein massives Einfallstor für Betrug sieht der RH bei Kleinsendungen unter 150 Euro aus Drittstaaten. Die Zahl dieser Sendungen in die EU hat im Jahr 2024 rund 4,6 Milliarden erreicht. Das war doppelt so viel wie 2023 und dreimal so viel wie 2022. Das System sei jedoch „kaum kontrollierbar“. Ein banaler, aber folgenschwerer Fehler begünstigt dabei Missbrauch: Die steuerlichen Identifikationsnummern sind manchmal auf den Paketen offen lesbar aufgedruckt. Dritte könnten diese Nummern stehlen, um eigene Waren illegal steuerfrei in die EU zu schleusen.

Handelsverband warnt

Erschwerend kommt hinzu, dass Zoll- und Steuerdaten oft nicht verknüpft sind. Ob für ein Paket die korrekte Steuer abgeführt wurde, lässt sich daher kaum überprüfen. Der RH drängt auf EU-Ebene auf ein System, das jede Sendung eindeutig zuordenbar macht, und begrüßt den Vorstoß der EU-Finanzminister, die 150-Euro-Zollfreigrenze abzuschaffen.