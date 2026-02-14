Große Liebe zum Detail

Genialer Fasnachtswagen: Staunen über den Alpenzoo mitten in Imst

Der Alpenzoo-Wagen mit der Imster Bärenbande und ihren Helfern.
© Imster Bärenbande
Thomas Parth

Von Thomas Parth

Der Beginn einer Patenschaft, eines beeindruckenden Fasnachtswagens und einer neuen Freundschaft.

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561