Gute Nerven benötigt
Ferienende sorgt zu viel Verkehr auf Tirols Straßen: Hier staut es sich am Samstag
Ob am Fernpass oder der Inntalautobahn Richtung Bayern: Am Samstag war ab dem Morgen auf Tirols Straßen viel los.
© Screenshot: Webcam Land Tirol/ Asfinag
Der Start in das Wochenende war für viele AutofahrerInnen in Tirol von Stau und Verzögerungen geprägt. Der Reiseverkehr durch das Ende der Semesterferien in Westösterreich und den Beginn der Winterferien in Bayern führte zu starkem Verkehrsaufkommen auf den Hauptreiserouten.