Braathen trumpfte mit klarer Bestzeit auf, Österreicher im Riesentorlauf weit zurück

Mit Startnummer eins legte Lucas Pinheiro Braathen am Samstag beim Riesentorlauf der Herren einen Fabelllauf hin. Daran hat die Konkurrenz zu knabbern. Die Entscheidung fällt ab 13.30 Uhr. Mit uns seid ihr in Bormio live dabei!

Lucas Pinheiro Braathen schickt sich an, ein weiteres Mal Ski-Geschichte zu schreiben. Der Brasilianer greift mit klarer Laufbestzeit nach der ersten Goldmedaille bei Olympischen Spielen für sein Land.

Die Schweizer Marco Odermatt (+0,95 Sekunden) und Loic Meillard (+1,57 Sekunden) liegen mit Respektabstand auf den Plätzen zwei und drei.

Video | Traumlauf von Braathen

Einziger Österreicher mit realistischen Medaillenchancen ist Stefan Brennsteiner. Der Salzburger liegt zwar auch schon zwei Sekunden zurück, hat aber als Siebter zumindest Rang drei im Visier. „Dass der Rückstand so groß ist, hätte ich nicht gedacht. Lucas muss ein fantastischer Lauf gelungen sein“, staunte der 34-Jährige im Ziel.

Patrick Feurstein (+2,54 Sekunden), Marco Schwarz (+2,74 Sekunden) und Tirols Weltmeister Raphael Haaser (+3,54 Sekunden) mussten ihren Medaillentraum bereits zur Halbzeit begraben.

Die Entscheidung geht um 13.30 Uhr über die Bühne. Mit uns seid ihr live dabei!