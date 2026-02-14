Österreicher gingen leer aus

Historisches Gold: Braathen feierte mit Freundin, Tränen und Gänsehaut

Da platzten die Emotionen aus Lucas Pinheiro Braathen im Ziel heraus. Der 25-Jährige gewann als erster Wintersportler eine Medaille für Brasilien.
© AFP/Coffrini
Von Michael Pipal

Die Sensation ist perfekt! Lucas Pinheiro Braathen holte sich vor den Schweizern Marco Odermatt und Loic Meillard den Olympiasieg im Riesentorlauf. Der Startschuss für eine große Samba-Party! Österreichs Skiläufer hatten unterdessen keinen Grund zum Jubeln.