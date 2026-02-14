Österreicher gingen leer aus
Historisches Gold: Braathen feierte mit Freundin, Tränen und Gänsehaut
Da platzten die Emotionen aus Lucas Pinheiro Braathen im Ziel heraus. Der 25-Jährige gewann als erster Wintersportler eine Medaille für Brasilien.
© AFP/Coffrini
Die Sensation ist perfekt! Lucas Pinheiro Braathen holte sich vor den Schweizern Marco Odermatt und Loic Meillard den Olympiasieg im Riesentorlauf. Der Startschuss für eine große Samba-Party! Österreichs Skiläufer hatten unterdessen keinen Grund zum Jubeln.