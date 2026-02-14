Odermatt der große Gejagte
Olympia live! So steht es aktuell beim Riesentorlauf der Herren in Bormio
Vor einem Jahr krönte sich Raphael Haaser zum RTL-Weltmeister. Kann der Tiroler auch heute überraschen?
© APA/AFP/DIMITAR DILKOFF
Die Speedbewerbe sind olympische Geschichte, nun übernehmen die Ski-Techniker. Beim heutigen Riesentorlauf will das österreichische Quartett Stefan Brennsteiner, Marco Schwarz, Raphael Haaser und Patrick Feurstein ein Wörtchen um die Medaillen mitreden. Mit uns seid ihr in Bormio live dabei!