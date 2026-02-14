Odermatt der große Gejagte

Olympia live! So steht es aktuell beim Riesentorlauf der Herren in Bormio

Vor einem Jahr krönte sich Raphael Haaser zum RTL-Weltmeister. Kann der Tiroler auch heute überraschen?
© APA/AFP/DIMITAR DILKOFF

Die Speedbewerbe sind olympische Geschichte, nun übernehmen die Ski-Techniker. Beim heutigen Riesentorlauf will das österreichische Quartett Stefan Brennsteiner, Marco Schwarz, Raphael Haaser und Patrick Feurstein ein Wörtchen um die Medaillen mitreden. Mit uns seid ihr in Bormio live dabei!

Herren | Riesentorlauf