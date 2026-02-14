Fingerglied abgetrennt: 35-Jähriger bei Holzarbeiten in Niederau verletzt

Niederau – Bei Holzarbeiten in einem Waldstück oberhalb von Niederau ist am Freitagnachmittag ein 35-jähriger Forstarbeiter schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Arbeitsunfall gegen 13.45 Uhr im Bereich Sonnberg. Der 35-Jährige war gemeinsam mit einem Mitarbeiter mit Holzschlägerungen beschäftigt. Der Mann befestigte dabei die gefällten Baumstämme am Stahlseil und betätigte die am Traktor montierte Seilwinde mittels Fernbedienung.

Aus bisher unbekannter Ursache verfing sich der 35-Jährige dabei mit seinem rechten Zeigefinger im Stahlseil, als er die Winde in Gang setzte. Dadurch wurde ihm das erste Glied des Zeigefingers abgetrennt. Sein Kollege leistete umgehend Erste Hilfe, setzte den Notruf ab und brachte den Verletzten mit dem Auto ins Tal. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der 35-Jährige ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht. (TT.com)