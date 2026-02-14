Zu gut versteckt: Zwei Fünfjährige lösten in St. Wolfgang große Suchaktion aus

Ein Versteckspiel zweier Fünfjähriger hat am Freitag in St. Wolfgang einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Bergrettung ausgelöst. Die Buben hatten sich so gut versteckt, dass der Vater sie nicht mehr fand.

St. Wolfgang – Ein Versteckspiel im oberösterreichischen Bezirk Gmunden hat Freitagnachmittag zu einer Suchaktion von mehreren Dutzend Bürgern und Einsatzkräften geführt: Der Vater eines Fünfjährigen startete das Spiel mit seinem Sohn und dessen gleichaltrigem Freund im Bereich des Kindergartens in St. Wolfgang. Die Buben versteckten sich aber so gut, dass der Erwachsene sie nicht fand. Nach einer Stunde schaltete er die Polizei ein. Nach Einbruch der Dunkelheit wurden die Kinder gefunden.

Der Vater hatte das Versteckspiel gegen 15.30 Uhr gestartet und suchte zunächst allein – und vergeblich. Dann halfen ihm etwa 20 Gemeindebürger, so die Polizei am Samstag. Als auch diese nicht erfolgreich waren, wurden die Einsatzkräfte eingeschaltet. Mehrere Polizeistreifen, die Bereitschaftseinheit, eine Diensthundestreife sowie ein Drohnenpilot rückten aus. Auch der Bergrettungsdienst sowie die Feuerwehr beteiligten sich an der Suchaktion.