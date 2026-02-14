Lawinendrama in der Schweiz: Zwei Tourengeher tot

Bellinzona – Drei Skitourengänger sind in der Nähe von Airolo im Leventina-Tal in Schweizer Tessin von einer Lawine erfasst worden. Dabei kamen zwei von ihnen ums Leben, wie die Tessiner Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Bei den Todesopfern handelt es sich um einen 35-Jährigen mit Wohnsitz in Belgien und einen 30-jährigen Deutschen. Die dritte Person blieb unverletzt. Das Unglück hatte sich am Freitag gegen 14.00 Uhr zwischen dem Pizzo Centrale und dem Pizzo Prevat ereignet. (APA, sda)