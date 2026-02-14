Hochgefährliche Substanzen
Illegale Pestizide auf unseren Tellern: Warum wird nicht schärfer kontrolliert?
Wer sich regional oder bio ernährt, kann laut foodwatch davon ausgehen, dass die Lebensmittel keine illegalen Pestizide, die zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden, enthalten.
© iStock
Über 250 Pestizide, die in Europa aus gesundheitlichen Gründen verboten sind, landen auf unseren Tellern. Warum ein EU-Verwendungsverbot nicht ausreichend schützt und Frankreich eine Vorreiterrolle einnimmt.