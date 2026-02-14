Abschied bei Olympia: Bronze-Held kündigte überraschend Rücktritt an

Der Einzelbewerb von der Großschanze wird zur großen Abschieds-Show von Mackenzie Boyd-Clowes. Vier Jahre nachdem der Kanadier in Peking mit Bronze im Mixed-Teambewerb Sportgeschichte für Kanada geschrieben hatte, beendet der Skispringer am Samstag seine Karriere.

„Ich werde mich nach Olympia von diesem wilden Sport verabschieden, der mir Geschichten und Erinnerungen für ein paar Leben geschenkt hat“, schrieb der 34-Jährige in einem emotionalen Posting auf Instragram.

Er sei dankbar für all das, was der Sport ihm gegeben habe. Dazu postete er Erinnerungen aus seiner langen Laufbahn als Skispringer. (TT.com)