Ehe-Aus bei TV-Moderator: Jochen Schropp ist wieder Single

Der deutsche Moderator Jochen Schropp und sein Ehemann Norman haben sich getrennt. Knapp vier Jahre nach der Hochzeit im März 2022 bestätigte der 47-Jährige nun das endgültige Ehe-Aus.

Berlin – Moderator Jochen Schropp hat sein Ehe-Aus bekanntgegeben. „Ich gehe durch die gleiche Scheiße wie jeder andere auch bei einer Trennung“, sagte der 47-Jährigen der Bunten bei einer Veranstaltung im Rahmen der Berlinale. Schropp und sein langjähriger Partner Norman hatten im März 2022 geheiratet. Vor einigen Monaten verkündeten die beiden, dass sie eine Ehe-Pause einlegen.

Ein Liebes-Comeback sei nun aber nicht mehr in Sicht. „Norman wird für immer einen Platz in meinem Herzen haben, aber es ist vorerst besser so“, sagte der Moderator. Norman sei ein „toller, toller Mann“. „Wir haben es aber irgendwie in dem Moment nicht gut miteinander verhandelt“, erläuterte Schropp, der auch als Schauspieler arbeitet.