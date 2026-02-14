Österreicherinnen Zehnte

Spektakulärer Langlauf-Sturz im Video: Anderssons Missgeschick kostete Schweden Gold

Katharina Brudermann und Co. beendeten die Staffel auf Rang zehn.
Für Ebba Andersson war die Langlauf-Staffel der Frauen bei Olympia ein echtes Drama: Die Schwedin kam wiederholt zu Fall und verlor beim zweiten Sturz ihren Ski und sehr viel Zeit. Mehrere Staffeln zogen an ihr vorbei, während die 28-Jährige auf einen Ersatzski wartete.

Video | Andersson stürzt spektakulär

Immerhin reichte es am Ende noch zu Silber hinter Norwegen. Finnland komplettierte als Dritter das Podest. Österreichs Langlauf-Quartett mit Teresa Stadlober, Heidi Bucher, Katharina Brudermann und Lisa Achleitner landete auf Rang zehn. (TT.com)

