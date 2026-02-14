13-Jährige nach Rodelunfall im Spital gestorben

Rauris – Nach einem schweren Rodelunfall in Rauris im Salzburger Pinzgau am Donnerstag ist eine 13-Jährige am Samstag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

Das Mädchen aus München war gemeinsam mit einer Gleichaltrigen mit ihrer Rodel von einer Piste abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Beide wurden schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen. Die Alpinpolizei übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang. (APA)