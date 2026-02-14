14 Fragen zum 14. Februar
Das knifflige Valentinstags-Quiz: Wie gut kennt ihr euch mit der Liebe aus?
Hoffentlich habt ihr bei diesem Quiz Glück im Spiel und in der Liebe.
Die Liebe begleitet uns durchs Leben – in welcher Form auch immer. Mit dem Valentinstag am 14. Februar wurde ihr sogar ein eigener Tag gewidmet. Doch was hat es damit eigentlich auf sich? Und wie gut kennt ihr euch mit der Liebe und all ihren Facetten aus? Findet es in unserem Quiz heraus!
14 Fragen rund um den Tag der Liebe
Traditionen, Bräuche, Rekorde und kuriose Fakten: Rund um den Valentinstag und die Liebe gibt es allerhand Wissenswertes. Wie gut kennt ihr euch damit aus?
Frage 1 von 14:
Mit welcher Blume außer der roten Rose sagt man noch: „Ich liebe dich"?
