Junge Lenkerin bei Verkehrsunfall in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck sind am Samstagnachmittag vier Personen verletzt worden, eine davon schwer. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 20-jährige Österreicherin gegen 13.45 Uhr mit ihrem Pkw auf dem linken Fahrstreifen in der Andechsstraße in nordwestliche Richtung.

Zur selben Zeit fuhr ein 46-jähriger Deutscher von einem Parkplatz in die Andechsstraße ein. Ein anderer, unbekannter Fahrzeuglenker hatte ihm die Einfahrt auf die Straße gewährt. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die Fahrzeuge der 20-Jährigen und des 46-Jährigen.