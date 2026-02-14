Hundertstelkrimi im Eiskanal
Tiroler Skeleton-Pilotin Flock verteidigte Führung und greift nach Gold
Weiter bärenstark: Janine Flock.
© APA/AFP/STEFANO RELLANDINI
Janine Flock geht als Führende in den finalen Lauf des Skeleton-Bewerbs der Frauen. Die Tirolerin nimmt 0,21 Sekunden Vorsprung auf die Deutsche Susanne Kreher mit. Deren Landsfrauen Jacqueline Pfeifer (+0,43) und Hannah Neise (+0,70) belegen die Ränge drei und vier.
Das Finale im Eiskanal von Cortina ist um 19.35 Uhr angesetzt. Für Flock wäre es im vierten Anlauf die erste Medaille bei Olympischen Spielen. (TT.com)
Familie und Freunde drückten vor Ort für Janine Flock die Daumen.
© Daniel Lenninger
Österreichs Medaillen bei Olympia 2026
Gold (3):
- Benjamin Karl (Snowboard – Parallel-Riesentorlauf)
- Ariane Rädler/Katharina Huber (Ski alpin – Teamkombination)
- Alessandro Hämmerle (Snowboard – Cross)
Silber (6):
- Sabine Payer (Snowboard – Parallel-Riesentorlauf)
- Jonas Müller (Rodeln – Einsitzer)
- Vincent Kriechmayr/Manuel Feller (Ski alpin – Teamkombination)
- Johannes Lamparter (Nordische Kombination Normalschanze/10 km LL)
- Thomas Steu/Wolfgang Kindl (Rodeln – Doppelsitzer)
- Schulte, Müller, Egle/Kipp, Steu/Kindl (Teamstaffel – Rodeln)
Bronze (3):
- Selina Egle/Lara Kipp (Rodeln – Doppelsitzer)
- Cornelia Hütter (Ski alpin – Super-G)
- Jakob Dusek (Snowboard – Cross)