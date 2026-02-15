900 BürgerInnen eingeladen

Ideen für Gesundheitsplan gesucht: Innsbruck startet großen BürgerInnen-Rat

Wie kann man steigenden psychischen Belastungen in der Gesellschaft begegnen? Die Stadt Innsbruck sucht dazu Ideen aus der Bevölkerung.
Es ist eine Art Pilotprojekt in Sachen Beteiligung: Die Stadt Innsbruck startet erstmals in dieser Dimension einen sogenannten BürgerInnen-Rat. Zufällig ausgewählte InnsbruckerInnen werden eingeladen, sich bei der Erarbeitung eines Gesundheitsaktionsplans einzubringen. Nun fiel der Startschuss. Was man über das neue Modell und seine Ziele wissen sollte.

