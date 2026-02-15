Ursache noch unklar

Nachbar bemerkte Hausbrand in Mayrhofen: Gebäude komplett zerstört

Der Brand brach möglicherweise auf der Terrasse aus und griff auf das Wohnhaus über.
© ZOOM.Tirol

