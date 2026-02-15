Frau mit tödlichen Schussverletzungen im Mühlviertel entdeckt

Laut Polizei kann vorerst weder eine Gewalttat noch ein Suizid ausgeschlossen werden. Ermittlungen laufen in alle Richtungen.

Rohrbach – Eine Frau ist am Samstagabend tot in einem Wohnhaus im Bezirk Rohrbach im oberösterreichischen Mühlviertel gefunden worden. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich bestätigte Sonntagfrüh vorerst nur, dass sie Schussverletzungen aufwies.

Es sei noch nicht klar, wer geschossen habe - es könne auch ein Suizid noch nicht ausgeschlossen werden. (APA)

📞 Hilfe für Opfer von Gewalt