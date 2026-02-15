Der Zweifel und die Zuversicht: Ötztaler Liedermacher präsentiert neuen Song

Der Ötztaler Liedermacher Marlon Prantl widmet sich in seinem neuen Song „Es war an dr Zeit“ dem inneren Monolog.

Mit seiner unverwechselbaren Stimme und der tief verwurzelten Sprache seiner Heimat meldet sich Universalkünstler Marlon Prantl mit seinem Bandprojekt TyRoll zurück. Das neue Lied „Es war an dr Zeit“ ist ein ehrlicher innerer Monolog zwischen Zweifel und Zuversicht.

In poetischen Bildern beschreibt Prantl die Widersprüche des Lebens – mal fast resignierend, mal hoffnungsvoll. Zwischen den Zeilen klingt der Wunsch nach Veränderung ebenso mit wie die Erkenntnis, dass sich vieles im Kreis dreht und dennoch beständig bunt bleibt.

Marlon Prantl. © Schneider

„Ollepött gewunnen, Ollepött vrlörn“ („Ab und zu gewonnen, ab und zu verloren“) – so beginnt der Song, und er entwickelt sich zu einer persönlichen wie auch gesellschaftlichen Bestandsaufnahme. Der Refrain öffnet den Blick, meint Prantl im TT-Gespräch: „Die Welt ist eben nicht nur schwarz und weiß, sondern bunt und voller Möglichkeiten.“

Mit klaren Worten, getragen vom Klang und der Musikalität der Ötztaler Mundart, schlägt Marlon Prantl Brücken zwischen Tradition und Gegenwart. Auch sein neuestes Lied ist in diesem Sinne wieder ein Stück gelebte Kultur. Hier werden Bodenständigkeit und Weltoffenheit vereint – berührend, authentisch und voller Leidenschaft.

Dass er in seiner Ötztaler Mundart singt, ist für Marlon essenziell: „Ich möchte damit meinen Liedern auch eine unmittelbare Nähe und Authentizität mit auf den Weg geben.“

Das sehenswerte Musikvideo wurde übrigens am Rettenbachferner in Sölden vom Bildgestalter Christian Schneider bei der Weltausstellung „The End of Human Race“ des Ötztaler Künstlers Alexander Maria Lohmann gedreht.

So ergibt sich eine besondere und interessante Symbiose von Kunst und Musik aus dem Ötztal. Ein Kunstwerk von Alexander Maria Lohmann mit dem Titel „Biutiful“ ziert auch das Plattencover.