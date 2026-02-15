37-Jährige stürzte bei Eisklettertour in St. Leonhard rund 70 Meter ab
Die Frau rutschte auf einer Eisplatte aus und stürzte durch felsdurchsetztes, teilweise senkrechtes Gelände ab.
St. Leonhard im Pitztal – Eine 37-Jährige ist am Samstag bei einer Eisklettertour in St. Leonhard im Pitztal abgestürzt und schwer verletzt worden. Sie hatte gemeinsam mit einem 39-Jährigen bereits das Ende des Wasserfalls "Klockelefall" erreicht und war auf einem Steig in Richtung Luibisalm unterwegs gewesen. Bei Trittschnee entfernten sie die Steigeisen von den Schuhen und gingen auf teils aperem Weg weiter. Plötzlich rutschte die Frau jedoch auf einer Eisplatte aus und stürzte ab.
Die Alpinistin fiel rund 70 Meter durch felsdurchsetztes, teilweise senkrechtes Gelände, berichtete die Polizei. Der Begleiter der Österreicherin verständigte die Einsatzkräfte und stieg zu der Verletzten ab. Eine Hubschrauberbergung war aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht möglich, daher musste die 37-Jährige mit Seil und Skidoo geborgen bzw. abtransportiert werden. Die Kletterin wurde von der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht. (TT.com, APA)