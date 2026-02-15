37-Jährige stürzte bei Eisklettertour in St. Leonhard rund 70 Meter ab

St. Leonhard im Pitztal – Eine 37-Jährige ist am Samstag bei einer Eisklettertour in St. Leonhard im Pitztal abgestürzt und schwer verletzt worden. Sie hatte gemeinsam mit einem 39-Jährigen bereits das Ende des Wasserfalls "Klockelefall" erreicht und war auf einem Steig in Richtung Luibisalm unterwegs gewesen. Bei Trittschnee entfernten sie die Steigeisen von den Schuhen und gingen auf teils aperem Weg weiter. Plötzlich rutschte die Frau jedoch auf einer Eisplatte aus und stürzte ab.