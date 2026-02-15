Rettungsaktion in Reith: 18-Jähriger saß bei Erkundung von Stollen fest

Reith im Alpbachtal – Am Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr, machten sich zwei Männer im Alter von 23 und 18 Jahren zu einer Erkundung des Schmidenstollens im Bergbaugebiet „Großkogel“ in Reith im Alpbachtal auf. Dieser Stolle ist seit rund 70 Jahren stillgelegt und frei begehbar.

Die beiden Männer betreiben Höhlenkletterei als Hobby, hieß es von der Polizei. Sie waren mit Kletterrüstung ausgestattet. Im Zuge der Begehung seilten sie sich einen rund 15 Meter tiefen Schacht ab, um eine Zeche zu erkunden. Beim Retourgang konnte der jüngere der Beiden diesen Schacht nicht aus eigener Kraft überwinden. Sein Begleiter verließ daraufhin gegen 20 Uhr den Stollen und setzte einen Notruf ab.