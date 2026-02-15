Tiroler Skeleton-Olympiasiegerin Flock im Interview: „Habe mir Goldmedaille verdient“

Janine Flock und die Olympischen Spiele – die offene Rechnung wurde mit der ersten Goldmedaille in der österreichischen Skeleton-Geschichte beglichen. Mit der TT sprach die Tirolerin bei der Medaillenfeier in Cortina d‘Ampezzo über Gänsehaut-Momente, den Schlüssel zum Erfolg und die weitere Karriereplanung.