Buch veröffentlichen gegen Geld: Was es mit dem Boom der Selbstzahler-Verlage auf sich hat

Viele Hobbyautoren träumen davon, irgendwann ihr eigenes Buch in den Händen zu halten. Doch das ist gar nicht so einfach, oft hagelt es dutzende Absagen von Verlagen. In dieser Lücke haben sich Selbstzahlerverlage etabliert, sie bieten Veröffentlichung gegen Geld. Eine Bestandsaufnahme.