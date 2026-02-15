So viel muss man zahlen

Buch veröffentlichen gegen Geld: Was es mit dem Boom der Selbstzahler-Verlage auf sich hat

Marvin Bensi erfüllte sich mit der Veröffentlichung seines Buchs „Arasis“ einen Kindheitstraum.
© Marvin Bensi
Viktoria Imp

Von Viktoria Imp

Viele Hobbyautoren träumen davon, irgendwann ihr eigenes Buch in den Händen zu halten. Doch das ist gar nicht so einfach, oft hagelt es dutzende Absagen von Verlagen. In dieser Lücke haben sich Selbstzahlerverlage etabliert, sie bieten Veröffentlichung gegen Geld. Eine Bestandsaufnahme.