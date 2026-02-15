Burschen durften nicht mit aufs Zimmer: Hotelbesitzer in St. Anton mit Eisklötzen attackiert

Den jungen Männern wurde es zuvor untersagt, mit weiblichen Gästen auf ihr Zimmer zu gehen.

St. Anton am Arlberg – Zwei Eigentümer eines Beherbergungsbetriebes in St. Anton in Tirol sind in der Nacht auf Sonntag von zwei Schweden im Alter von 17 und 18 Jahren attackiert worden. Die 37- und 43-jährigen Besitzer hatten drei weiblichen Gästen untersagt, mehrere Burschen mit aufs Zimmer zu nehmen.