Auto bei Überholmanöver in Patsch überschlagen, Beifahrerin (26) verletzt

Patsch – Am späten Samstagabend kam es auf dem Autobahnzubringer bei Patsch zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw überschlug sich bei einem Überholvorgang, wobei eine 26-jährige Beifahrerin verletzt wurde.

Gegen 20.10 Uhr beabsichtigte ein 31-jähriger Autofahrer, vom Autobahnzubringer in Richtung des Ortsgebiets Patsch abzubiegen. Ein ebenfalls 31-jähriger Lenker, der hinter ihm fuhr, setzte zum Überholen an. Aus bisher unbekannter Ursache geriet das überholende Fahrzeug zu weit nach links, prallte gegen die Leitschiene und überschlug sich. Der Wagen kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Während der Fahrer unverletzt blieb, musste seine 26-jährige Beifahrerin nach der Erstversorgung durch einen Notarzt ins Krankenhaus nach Hall in Tirol gebracht werden. Beide Insassen konnten das total beschädigte Fahrzeug selbstständig verlassen.