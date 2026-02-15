Lawinenabgang in St. Anton: 19-Jähriger aus Lawine geborgen

St. Anton am Arlberg – Ein 19-jähriger Skifahrer ist am frühen Sonntagnachmittag in St. Anton am Arlberg unterhalb des Gampberges bei einer Variantenabfahrt im freien Skiraum von einer Lawine verschüttet und dabei schwer verletzt worden. Der Schwede war laut Polizei als erster einer dreiköpfigen Gruppe in einen sehr steilen Nordhang eingefahren, als sich zunächst ein kleines Schneebrett und schließlich der gesamte 70 Meter breite Hang löste. Seine Begleiter setzten den Notruf ab.