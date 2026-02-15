Warum jetzt endlich Schluss ist mit der Parkplatz-Abzocke

Besitzstörung als Geschäftsmodell: Eine neue Regelung entzieht dem einträglichen Treiben jetzt die Grundlage. Total überzogene Forderungen findiger Unternehmen sollen damit der Vergangenheit angehören. Laut einem Innsbrucker Rechtsanwalt besteht nun allerdings ein gewisses Risiko, dass tatsächliche Parksünder das System für sich ausnützen könnten.