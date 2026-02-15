Keine Einschüchterung mehr

Warum jetzt endlich Schluss ist mit der Parkplatz-Abzocke

Wer sein Fahrzeug länger als erlaubt abstellt und die hohe Vertragsstrafe nicht bezahlt, wird mit Klagsdrohungen eingedeckt.
© Rita Falk
Michaela Spirk-Paulmichl

Von Michaela Spirk-Paulmichl

Besitzstörung als Geschäftsmodell: Eine neue Regelung entzieht dem einträglichen Treiben jetzt die Grundlage. Total überzogene Forderungen findiger Unternehmen sollen damit der Vergangenheit angehören. Laut einem Innsbrucker Rechtsanwalt besteht nun allerdings ein gewisses Risiko, dass tatsächliche Parksünder das System für sich ausnützen könnten.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561