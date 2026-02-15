Mozart-Oper neu inszeniert
Klangvoll, opulent und voller Emotion: So war die Premiere von „Idomeneo“ im Großen Haus
Anastasia Lerman als Ilia (rotes Kleid), Susanne Langbein als Elettra (pinkes Kleid) und Camilla Lehmeier als Idamante (weiß-goldener Anzug), umgeben vom mit Kameras und Konfetti ausgestatteten Chor.
© Barbara Palffy
Mit „Idomeneo“ bringt das Landestheater eine Mozart-Oper auf die Bühne, die unter der Regie von Henry Mason zu einem wilden Ritt durch die Zeit und moralische Wirrungen wird – und doch kurzweilig bleibt.