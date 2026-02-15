Kritische Lage: Lawinenwarndienst ruft zweithöchste Warnstufe im Westen Tirols aus

Ab Montag gilt im Westen Nordtirols Lawinenstufe 4. Der Lawinenwarndienst warnt eindringlich vor der großen Gefahr, da Neuschnee und ein schwacher Schneedeckenaufbau die Situation verschärfen. Wintersportler sollten abseits gesicherter Pisten äußerste Zurückhaltung üben.

Eine kritische Lawinensituation wird ab Montag vor allem im westlichen Nordtirol herrschen. Weitere prognostizierte Schneefälle und der schwache Schneedeckenaufbau veranlassten den Lawinenwarndienst des Landes, für die Regionen Allgäuer Alpen Ost, Lechtaler Alpen West und Mitte, Verwallgruppe Mitte und Ost sowie Silvretta Ost Warnstufe 4 auszugeben, also große Gefahr – die zweithöchste auf der fünfteiligen Gefahrenskala.

In den übrigen Teilen Nord- und Osttirols dürfte die Lage ebenfalls angespannt sein. Hier gelte großteils vorerst Lawinengefahrenstufe 3, also erhebliche Gefahr. Bei dieser Warnstufe passieren erfahrungsgemäß die meisten Lawinenunfälle.

Weiterer Neuschnee möglich

Die Lage dürfte sich am Montag verschärfen. Laut Prognosen der Geosphere Austria erwarte man im Westen Nordtirols weitere 25 bis 50 Zentimeter Neuschnee. „Durch diesen Neuschneezuwachs und der schlechten Schneedeckenstabilität steigt die Lawinengefahr für trockene Schneebrettlawinen entsprechend an. Es sind zunehmend mittlere bis große spontane Lawinen zu erwarten, besonders aus steilen West-, Nord- und Osthängen“, erklärt Matthias Walcher vom Lawinenwarndienst des Landes Tirol.

Auch am Dienstag erwarte man eine Kaltfront, die für Neuschnee insbesondere im Westen Tirols sorgen dürfte. Eine Ausweitung der Lawinenwarnstufe vier auf weitere Gebiete sei möglich.