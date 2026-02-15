ÖOC-Skispringerinnen bleiben ohne Medaille, Gold erneut an Ström

Predazzo – Österreichs Skispringerinnen haben bei der Olympia-Premiere für die Frauen auf der Großschanze eine Medaille verpasst. Teamleaderin Lisa Eder landete als beste Österreicherin am Sonntag in Predazzo auf Platz sieben. Normalschanzen-Siegerin Anna Odine Ström führte auf der Großschanze einen norwegischen Doppelsieg vor Eirin Maria Kvandal durch. Bronze ging an die Slowenin Nika Prevc.

Die Erwartungen des ausgedünnten Springerinnen-Teams waren bereits im Vorfeld bescheiden gewesen. Zweitbeste ÖOC-Athletin wurde die etatmäßige Nordische Kombiniererin Lisa Hirner (18.), Julia Mühlbacher wurde 22., Meghann Wadsak 38. Der neue Super-Team-Bewerb der Männer bleibt am Montag die letzte Chance für die Springer-Sparte, um im sechsten Bewerb in Italien doch noch die erste Medaille zu holen. (APA)