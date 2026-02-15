Tiroler Tüftler im Interview
Er baut Schneekanonen für den Garten: „Braucht so viel Strom wie zwei Staubsauger“
Schnee aus dem Gartenschlauch: Der 34 Jahre alte Christopher Hölzl aus Kolsass hat aus seinem Hobby ein Geschäftsmodell gemacht.
© Benedikt Mair
Das Beschneiungssystem für den Hausgebrauch? Gibt‘s. Erfunden hat es Christopher Hölzl aus Kolsass. Inzwischen exportiert er seine Kreation in alle Welt. Ein Gespräch über die Sehnsucht nach dem Winter, Käufer in der Türkei und das leidige Thema Klimaschutz.