Abschiedslauf bei Olympia-Slalom: Ex-Vizeweltmeister muss Karriere beenden

Bei der WM vor drei Jahren in Courchevel schrieb AJ Ginnis ein Ski-Märchen. Der Grieche krönte sich im Slalom sensationell zum Vize-Weltmeister.

Nach einer Knie-Operation verpasste Ginnis fast die komplette Vorsaison. Der 31-Jährige wollte in der laufenden Olympia-Saison mit dem Material von Marcel Hirscher wieder richtig durchstarten.

Doch es kam alles anders. Im Vorfeld des Gurgl-Slalom verletzte er sich schwer. „Ich habe mir das Syndesmoseband gerissen, ich wurde operiert und jetzt bin ich am Weg zurück“, schrieb er im vergangenen Herbst. Und weiter: „Der Plan ist, dass ich im Jänner wieder Skifahren werde und es zu 100 Prozent zu den Spielen schaffe. Wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt“, so der Slalom-Spezialist.

Der Plan ging aber nicht auf. Wie er einen Tag vor dem Olympia-Slalom bekanntgab, muss er aufgrund der Verletzungen seine Karriere beenden. „Morgen werde ich bei den Olympischen Spielen zum letzten Mal aus dem Starttor gehen. Komplikationen nach meiner letzten Operation erlauben es mir nicht, auf dem Niveau anzutreten, das dieser Sport erfordert. Das ist eine Realität, die ich akzeptieren musste. Ich werde die Tore nicht attackieren. Stattdessen habe ich die Möglichkeit erhalten, das Starttor zu verlassen, hinunterzurutschen und meine Karriere nach meinen Vorstellungen zu beenden. Und dafür bin ich zutiefst dankbar“, schrieb Ginnis auf Instagram.