Eltern wegen Schütteltraumas an Baby in Wien vor Gericht

Wegen versuchten Mordes an ihrem Baby müssen sich am Montag die Eltern vor einem Wiener Schwurgericht verantworten. Der Vater, der sich seit Mai in Untersuchungshaft befindet, soll das Kind so geschüttelt haben, dass es Hirnblutungen und Serienrippenbrüche erlitt. Die Mutter muss sich wegen Unterlassung verantworten, weil sie ihrem Kind nicht geholfen haben soll. Das erst zwei Monate alte Baby musste im Vorjahr notoperiert werden, es befand sich in Lebensgefahr.

Die beiden hatten das Kind wegen eines Krampfanfalls Ende Mai 2025 ins Krankenhaus gebracht. Medizinische Untersuchungen des Säuglings ergaben den Misshandlungsverdacht. Das Krankenhaus erstattete Anzeige. Die Ärztinnen und Ärzte stellten zahlreiche schwere Verletzungen fest. Fast alle Rippen des zwei Monate alten Säuglings waren gebrochen, dazu kamen Hirn- und Netzhautblutungen sowie eine lebensbedrohliche Schwellung des Gehirns durch Flüssigkeitsansammlung. Der 35-jährige Deutsche soll laut Anklage in zumindest zwei Angriffen zwischen Mitte April und 28. Mai 2025 das Mädchen mehrere Sekunden lang mit voller Wucht geschüttelt haben. Durch das Schütteltrauma können tödlich endende Hirnverletzungen oder lebenslange Schäden die Folge sein. Das Mädchen, dem es mittlerweile den Umständen entsprechend gut gehen soll, befindet sich in einer Pflegefamilie.