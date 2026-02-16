Eltern wegen Schütteltraumas an Baby in Wien vor Gericht
Wegen versuchten Mordes an ihrem Baby müssen sich am Montag die Eltern vor einem Wiener Schwurgericht verantworten. Der Vater, der sich seit Mai in Untersuchungshaft befindet, soll das Kind so geschüttelt haben, dass es Hirnblutungen und Serienrippenbrüche erlitt. Die Mutter muss sich wegen Unterlassung verantworten, weil sie ihrem Kind nicht geholfen haben soll. Das erst zwei Monate alte Baby musste im Vorjahr notoperiert werden, es befand sich in Lebensgefahr.
Die beiden hatten das Kind wegen eines Krampfanfalls Ende Mai 2025 ins Krankenhaus gebracht. Medizinische Untersuchungen des Säuglings ergaben den Misshandlungsverdacht. Das Krankenhaus erstattete Anzeige. Die Ärztinnen und Ärzte stellten zahlreiche schwere Verletzungen fest. Fast alle Rippen des zwei Monate alten Säuglings waren gebrochen, dazu kamen Hirn- und Netzhautblutungen sowie eine lebensbedrohliche Schwellung des Gehirns durch Flüssigkeitsansammlung. Der 35-jährige Deutsche soll laut Anklage in zumindest zwei Angriffen zwischen Mitte April und 28. Mai 2025 das Mädchen mehrere Sekunden lang mit voller Wucht geschüttelt haben. Durch das Schütteltrauma können tödlich endende Hirnverletzungen oder lebenslange Schäden die Folge sein. Das Mädchen, dem es mittlerweile den Umständen entsprechend gut gehen soll, befindet sich in einer Pflegefamilie.
Der Mann ist auch wegen fortgesetzter Gewaltausübung angeklagt. Er soll die Kroatin und Mutter seines Kindes seit Juli 2024 regelmäßig geschlagen und auch gewürgt haben. Während ihrer Schwangerschaft trat er ihr auch in den Bauch. Während sich der Mann bis zur Verhandlung in U-Haft befindet, wurde die Frau gegen gelindere Mittel aus der Untersuchungshaft entlassen.