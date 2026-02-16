Unfall auf der Brennerautobahn bei Steinach: Ärztin war in der Nähe und leistete Erste Hilfe

Sonntagnachmittag kam es auf der Brennerautobahn bei Steinach am Brenner zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-Jähriger war gegen 14.20 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Norden unterwegs, auf dem Beifahrersitz saß seine 43-jährige Lebensgefährtin.

Während sich die beiden unterhielten, fuhr der Lenker plötzlich ungebremst auf einen betonierten Aufpralldämpfer. Das Fahrzeug wurde erst gegen die Mittelleitplanke geschleudert und kam anschließend an der rechten Leitschiene auf Höhe des Rastplatzes „Wipptaler Hof“ zum Stillstand. Mehrere Personen, die sich auf dem Rastplatz befanden, darunter eine Ärztin, leisteten sofort Erste Hilfe.