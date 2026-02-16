- Überblick
Kommentar
Das IOC, ein Diener vieler Herren
Kommentarvon Florian Madl
Die Olympischen Winterspiele 2026 kommen an geopolitischen Krisenherden nicht vorbei. Wie schnell dieses Schein-Idyll an Glanz verliert, zeigt die Diskussion um einen Ukrainer.
