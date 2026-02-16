Große Suchaktion mit tragischem Ende: Zwei Tote bei Lawinenabgang am Stubaier Gletscher

Zwei 37-jährige Snowboarder sind am Sonntag im freien Skiraum am Stubaier Gletscher von einer Lawine erfasst und getötet worden.

Neustift im Stubaital – Eine großangelegte Suchaktion am Stubaier Gletscher hat am Sonntagabend ein tragisches Ende genommen. Zwei 37-jährige Snowboarder konnten von den Einsatzkräften nur noch tot aus einem Lawinenkegel geborgen werden. Sie waren im freien Skiraum von einer Lawine erfasst worden.

Die Suchaktion begann, nachdem eine Frau kurz vor 18 Uhr zur Polizei ging, weil die beiden 37-Jährigen nicht wie vereinbart von ihrem Snowboardausflug zurückgekehrt waren. Um 19 Uhr wurde das Fahrzeug eines der Männer am Parkplatz der Stubaier Gletscherbahnen gefunden. Da eine erste Suche im Bereich der Talstation und umliegender Lokale ergebnislos verlief, wurde gegen 19.30 Uhr ein Großeinsatz gestartet.

Großaufgebot an Einsatzkräften

An der Suche beteiligten sich die Bergrettung Neustift, Hundeführer der Bergrettung Tirol, die Freiwillige Feuerwehr Neustift, mehrere Drohnen, der Polizeihubschrauber und die Alpinpolizei. Eine Handypeilung ergab einen Suchbereich zwischen der Dresdner Hütte und der Talstation Gamsgarten.

Im Zuge der Suche wurde durch Drohnenbilder ein Lawinenabgang im freien Skiraum im Bereich „Mutterbergl“ auf einer Seehöhe von 2115 Metern entdeckt. Am Lawinenanriss waren zwei Einfahrtsspuren zu sehen, die auf die vermissten Snowboarder hindeuteten. Die Lawine hatte eine Sturzbahn von 300 Höhenmetern.

Gegen 21.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte der Bergrettung Neustift am Lawinenkegel zwei LVS-Signale orten und die beiden Verschütteten kurz darauf bergen. Die Notärztin konnte jedoch nur noch den Tod der beiden 37-jährigen Österreicher feststellen.

Große Lawinengefahr im Westen

Schon am Sonntagvormittag kam es im Bezirk Landeck zu einem Lawinenabgang. Ein 19-jähriger Skifahrer war in St. Anton am Arlberg unterhalb des Gampberges bei einer Variantenabfahrt im freien Skiraum von einer Lawine verschüttet und dabei schwer verletzt worden.

Zudem gab der Lawinenwarndienst des Landes aufgrund der prognostizierten Schneefälle und des schwachen Schneedeckenaufbaus für die Regionen Allgäuer Alpen Ost, Lechtaler Alpen West und Mitte, Verwallgruppe Mitte und Ost sowie Silvretta Ost kurzzeitig die Warnstufe 4 aus. In den übrigen Teilen Nord- und Osttirols ist die Lage ebenfalls angespannt. Hier gilt großteils Lawinengefahrenstufe 3, also erhebliche Gefahr. Es wird vor Wintersport abseits der gesicherten Pisten gewarnt. (TT.com)