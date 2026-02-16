In Dormero-Gruppe
Millionenverluste und Vorwurf der Liebhaberei: Swarovski-Hotel startet neu durch
Mit 83 Zimmern ist das frühere Cube-Hotel, später als McTirol bzw. MyTirol bekannt, einer der größten Beherbergungsbetriebe in der Region.
© Dormero
Nach Jahren mit hohen Verlusten betreibt seit Mai 2025 die deutsche Hotelgruppe Dormero das langjährige Swarovski-Hotel „MyTirol“ und will in Österreich weiter expandieren. Der Neustart in Biberwier ist geglückt, doch der neue Eigentümer fährt gegen die Swarovski-Firma schwere Geschütze auf.