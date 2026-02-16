Entscheidung im März

Unter den Top Drei Europas: Innsbruck erneut für Mobilitätspreis nominiert

Mit einem begehbaren Bodenplan demonstrierte die Stadt Innsbruck im September, wie mit einem verkehrsberuhigten „Superblock“ Straßenraum neu verteilt werden könnte. Heuer soll dazu ein Pilotprojekt gestartet werden.
© Böhm Thomas
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Zum zweiten Mal ist die Stadt Innsbruck beim „European Mobility Week Award“, einem europaweiten Mobilitätswettbewerb, ins Dreierfinale eingezogen. Die Stadtführung sieht sich in ihrem Weg bestätigt. Im März zeichnet die EU-Kommission die Siegerstadt aus.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561