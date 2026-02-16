Entscheidung im März
Unter den Top Drei Europas: Innsbruck erneut für Mobilitätspreis nominiert
Mit einem begehbaren Bodenplan demonstrierte die Stadt Innsbruck im September, wie mit einem verkehrsberuhigten „Superblock“ Straßenraum neu verteilt werden könnte. Heuer soll dazu ein Pilotprojekt gestartet werden.
© Böhm Thomas
Zum zweiten Mal ist die Stadt Innsbruck beim „European Mobility Week Award“, einem europaweiten Mobilitätswettbewerb, ins Dreierfinale eingezogen. Die Stadtführung sieht sich in ihrem Weg bestätigt. Im März zeichnet die EU-Kommission die Siegerstadt aus.